Una mostra a Firenze presenta manifesti che uniscono cultura e coscienza civile attraverso la grafica pubblica toscana. L'esposizione include lavori di Andrea Rauch, grafico, e Roberto Nistri, editore, e si concentra su iniziative di comunicazione visiva realizzate nel territorio. I manifesti sono esposti in un spazio pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della grafica come strumento di informazione e sensibilizzazione. La mostra è aperta al pubblico dal 1 giugno 2026.

Firenze, 1 giugno 2026 - Anime creative. Andrea Rauch e Roberto Nistri: il grafico e l'editore. Da un lato, l'illustratore attento ai movimenti di opinione e alle tensioni della società, dall'altro il fondatore di Controradio e del Tenax, motore inesauribile della comunicazione e della nightlife fiorentina. Nel mezzo, il racconto della Toscana, la loro regione, la terra che ha saputo trasformare il linguaggio audiovisivo in uno strumento di condivisione, educazione civica e costruzione dell'immaginario comune. La mostra "Pensare & Comunicare: il Segno toscano" - in programma dal 3 al 23 giugno al Murate Idea Park e aperta ad ingresso libero... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Murate Idea Park: manifesti, cultura e coscienza civile nella grafica pubblica toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Al via la Pre-Incubazione di Murate Idea Park

“Coscienza e potere”: fede e cultura a confronto nella parrocchia del Sacro CuoreNella parrocchia del Sacro Cuore si è tenuto un incontro dedicato al rapporto tra coscienza e potere, affrontando temi legati a fede, cultura e...

Temi più discussi: A Firenze mostra dedicata alla grafica toscana; A Firenze dal 3 giugno la Mostra Pensare & Comunicare: Il Segno Toscano.; Pensare & Comunicare: Il Segno Toscano, la mostra che attraversa oltre cinquant’anni di comunicazione visiva pubblica – ASCOLTA.

Murate Idea Park: manifesti, cultura e coscienza civile nella grafica pubblica toscanaLa mostra Pensare & Comunicare: il Segno toscano. Una selezione di manifesti provenienti dal Magma di Civitanova Marche e dedicata alla storia e all'evoluzione della grafica di pubblica utilità tosc ... lanazione.it

A Murate Idea Park incubatore d'imprese per turismo sostenibileFirenze, 12 maggio 2025 – Parte la nuova chiamata di Murate Idea Park, l'incubatore di impresa promosso dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali 'Piero Baldesi' (Ssati). Si chiama ... lanazione.it