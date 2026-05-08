Oggi si è aperta la fase di pre-incubazione presso Murate Idea Park a Firenze. Tra le iniziative presentate ci sono un dispositivo indossabile per il monitoraggio dell’attività cerebrale, abiti progettati per persone che hanno subito interventi oncologici, e protesi e accessori personalizzati realizzati con la stampa 3D. La giornata ha visto l’avvio di progetti innovativi nel settore medico e tecnologico.

Firenze, 8 maggio 2026 - Un dispositivo indossabile per monitorare l'attività cerebrale, abiti pensati per chi ha affrontato un intervento oncologico, protesi e accessori realizzati in 3D su misura. E ancora: una piattaforma per gestire l'endometriosi, un sistema di rilevazione precoce di biomarcatori nelle urine, l'intelligenza artificiale applicata alla diagnosi delle malattie neurodegenerative. Sono solo alcune delle idee che dal 7 maggio hanno preso vita negli spazi di Murate Idea Park, dove è ufficialmente partito il percorso di Pre-Incubazione. Dodici startup selezionate tra 69 candidature provenienti da tutta Italia, tutte accomunate da un obiettivo: ripensare la salute e il benessere attraverso l'innovazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la Pre-Incubazione di Murate Idea Park

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