Coscienza e potere | fede e cultura a confronto nella parrocchia del Sacro Cuore

Nella parrocchia del Sacro Cuore si è tenuto un incontro dedicato al rapporto tra coscienza e potere, affrontando temi legati a fede, cultura e attualità. L'evento ha visto la partecipazione di diversi intervenuti che hanno discusso di come la religione e le convinzioni personali si confrontino con le dinamiche di autorità e influenza nella società contemporanea. La discussione ha coinvolto i presenti in un confronto su aspetti etici e morali.

Cultura, fede e attualità con un incontro che ha affronta il tema del rapporto tra coscienza e potere. Sabatola Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Giugliano ha ospitato la presentazione del libro di Michele Ciccarelli, “Coscienza e potere. Una riflessione antropologica contemporanea a partire da racconti biblici”. Un appuntamento che si inserisce in un più ampio percorso culturale promosso dalla comunità parrocchiale, con l’obiettivo di creare spazi di confronto sulle grandi questioni che riguardano l’uomo e la società. Ad aprire l’incontro il parroco Don Vincenzo Marfisa, mentre il dibattito è stato moderato dal professor Antonio Natale, docente di Filosofia delle religioni.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Coscienza e potere”: fede e cultura a confronto nella parrocchia del Sacro Cuore “Coscienza e potere”: fede e cultura a confronto nella parrocchia del Sacro Cuore Notizie correlate Leggi anche: Roma, Papa Leone XIV entra nella parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio Papa Leone alla parrocchia del Sacro Cuore. La gioia del parrocoNella Basilica del Sacro Cuore, la parrocchia romana vicino alla stazione Termini, domenica si recherà Papa Leone. Una raccolta di contenuti Si parla di: Trump contro il Papa: quando il potere sfida il sacro. Editoriale di Mena Cristiano. Celano accoglie il Reliquiario della Madonna delle Lacrime: un weekend di fede e speranza presso la Chiesa del Sacro CuoreCelano - La comunità di Celano si appresta a vivere un evento di grande intensità spirituale. Dal 24 al 26 Aprile 2026, la parrocchia del Sacro Cuore ospiterà il Reliquiario della Madonna delle ... terremarsicane.it Università cattoliche: mons. Giuliodori (Univ. Sacro Cuore), Armida Barelli ha saputo sostenere l’Ateneo legando fede e culturaDallo spirito e dall’intuizione di una donna formidabile, Armida Barelli, è nata l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Della sua figura, ha parlato mons. Claudio Giuliodori, presidente della ... agensir.it