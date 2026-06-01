Muore a 80 anni in bici a seguito di un incidente a Settimo l' appello della famiglia in cerca di testimoni | Aiutateci a capire cos' è successo

Un uomo di 80 anni è morto in un incidente in bicicletta a Settimo. La famiglia ha lanciato un appello per trovare testimoni, chiedendo aiuto per ricostruire la dinamica. L'incidente è avvenuto giovedì 28 maggio, ma non ci sono ancora certezze sulle cause. La vittima non è tornata a casa quella sera. Non sono stati presentati capi d’accusa, solo la richiesta di chiarimenti.

“Vogliamo solo capire cos'è successo”. Non c'è accusa, solo volontà di sapere perché il padre non ha più fatto ritorno a casa la sera di giovedì, il 28 maggio scorso. Per questo ha trovato massima diffusione sui social l'appello della famiglia di Angelo D'Amore, 80enne residente a Falchera, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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