Un pensionato di 77 anni, residente ad Appignano, è scomparso questa mattina dopo essere uscito di casa. La famiglia ha diffuso un appello pubblico chiedendo aiuto per rintracciarlo il prima possibile. Le autorità sono state informate e stanno cercando di rintracciare l’uomo, che non è stato più visto da diverse ore.

Appignano, 20 marzo 2026 – Un 77enne di Appignano, Sandro Angeloni, è scomparso da questa mattina. A lanciare un appello sono i suoi familiari, nella speranza che venga trovato al più presto. “Vi chiedo aiuto – ha scritto in un post la nuora, Daniela Zepponi (presidente Cna Impresa Donna Marche e Macerata e consigliera nella Camera di Commercio delle Marche) -. Stamattina mio suocero, Sandro Angeloni, è scomparso alle 10.30 dal centro di Appignano, accanto alla tabaccheria. È alto circa 1.70, ha gli occhi azzurri. Cammina un po' a fatica e parla poco. I carabinieri si sono già attivati ma io vi chiedo il grande aiuto di condividere il più possibile la sua foto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pensionato esce di casa e scompare. Appello della famiglia: «Aiutateci a trovarlo»

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