A 18 anni muore dopo tre giorni di agonia in seguito al pauroso incidente stradale

Una giovane di 18 anni è deceduta dopo tre giorni di agonia a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso sulle strade di una località balneare. La ragazza è rimasta coinvolta nello scontro e, dopo essere stata trasportata in condizioni critiche nel reparto di Terapia intensiva di un ospedale, è deceduta nella mattinata di lunedì. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Aveva appena 18 anni Chiara Bacchini, la riccionese rimasta coinvolta nella tarda serata di giovedì scorso in un pauroso incidente sulle strade della Perla Verde, deceduta nella mattinata di lunedì nel reparto di Terapia intensiva del Bufalini di Cesena dove era ricoverata in seguito alla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Pauroso incidente in moto, muore al Civile dopo 12 giorni di agoniaSi è spento al Civile di Brescia dopo 12 giorni di agonia: questo il triste destino di Massimiliano Sacchieri, da tutti conosciuto come Macia,... Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. “Saranno donati gli organi”Riccione (Rimini), 4 maggio 2026 - Si è interrotta a 18 anni la vita di Chiara Bacchini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rita Ugolini muore a 18 anni con l’auto nella scarpata: feriti gli amici che erano con lei; Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente in provincia di Rovigo: era a bordo della Bmw, ferito il fidanzato e gravissima l'amica; Benevento, 18enne muore travolto dalla sua auto; Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente a bordo della Bmw sull'argine del Po, gravissima l'amica. La BMW sbanda e precipitano per 20 metri dall’argine: Rita muore a 18 anniCANARO (RO) – Un tragico incidente ha spezzato la vita di una giovane di appena 18 anni, lasciando un’intera comunità sotto shock. Il dramma si è consumato lungo l’argine del Po, nella località di Gar ... nordest24.it Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente sull'argine: il progetto di diventare estetista, lo studio, il trasferimento. Chi eraPOLESELLA (ROVIGO) - Da Ferrara a Polesella, avanti e indietro ogni giorno per continuare a inseguire il suo sogno. Rita Ugolini negli ultimi mesi si era trasferita, ma non aveva ... ilgazzettino.it Manduria (TA), donna di 82 anni muore dopo un malore all’uscita di un matrimonio. Trasportata in ospedale in coma, è deceduta poche ore dopo. - facebook.com facebook Muore d’infarto a 36 anni. Addio ad Alessandro, volontario e grande tifoso x.com