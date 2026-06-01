Movida violenta il M5S | Noi lo avevamo detto Far chiudere i locali alle 2 non era la soluzione

Notizia in breve

Domenica notte, nel centro di Caserta, si sono verificati episodi di violenza legati alla movida, con scontri tra gruppi di giovani e danni a proprietà. Le autorità avevano deciso di chiudere i locali alle 2, ma il Movimento 5 Stelle critica questa misura, sostenendo che non ha risolto il problema. La situazione ha portato a interventi delle forze dell’ordine e a denunce. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti.