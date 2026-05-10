L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno Noi sì per lei

Dopo la visita a Roma di un senatore statunitense, un ex presidente ha rilasciato una telefonata al nostro quotidiano. La conversazione è avvenuta il giorno successivo e è stata raccolta dalla giornalista Viviana Mazza. In essa, sono stati toccati temi legati ai rapporti tra Italia e Stati Uniti e alle rispettive posizioni politiche. La telefonata ha avuto un rilievo mediatico, attirando l’attenzione su questioni internazionali.

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Era una Maga Il Tycoon torna ad attaccare Roma, ma senza menzionare Meloni. «Potrei ritirare le truppe» Era una Maga Il Tycoon torna ad attaccare Roma, ma senza menzionare Meloni. «Potrei ritirare le truppe» Il giorno dopo la visita a Roma di Marco Rubio, Donald Trump ha rilasciato una telefonata esclusiva al Corriere della Sera, raccolta dalla giornalista Viviana Mazza. Il risultato è un atto d’accusa inequivocabile: «L’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei, mentre io ci sono sempre stato per l’Italia, e così il mio Paese». La frase è stata pronunciata due volte: la prima in risposta a una domanda generica sul rapporto bilaterale, la seconda quando gli è stato fatto notare che Roma potrebbe mettere a disposizione i propri dragamine per la riapertura dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno. Noi sì per lei» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Chef Michelin me Enseñó la Boloñesa que NADIE Hace Bien Notizie correlate Trump attacca l’Italia: ‘Non c’era quando ne avevamo bisogno’Il presidente americano Donald Trump rilancia le tensioni con Roma dopo la visita di Marco Rubio. Leggi anche: Trump attacca l’Italia: “Non c’era quando ne avevamo bisogno. Spostare le truppe? Ci sto ancora pensando”