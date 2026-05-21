Violenta aggressione con tirapugni spiccati quattro Daspo urbani per minorenni
A Maglie, nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2025, una violenta aggressione ha coinvolto alcuni minorenni, che hanno usato tirapugni nel centro cittadino. In seguito all'episodio, sono stati emessi quattro provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di adolescenti di età tra i 15 e i 16 anni residenti nel Basso Salento. I provvedimenti sono stati adottati dalle autorità locali per prevenire ulteriori incidenti e mantenere l’ordine pubblico nel centro urbano.
MAGLIE – Nasce da una brutale aggressione a colpi di tirapugni, avvenuta nel centro di Maglie nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2025, il provvedimento di Dacur (il cosiddetto Daspo urbano) che ha colpito quattro minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni, residenti nel Basso Salento.Quella. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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