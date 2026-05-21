Violenta aggressione con tirapugni spiccati quattro Daspo urbani per minorenni

A Maglie, nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2025, una violenta aggressione ha coinvolto alcuni minorenni, che hanno usato tirapugni nel centro cittadino. In seguito all'episodio, sono stati emessi quattro provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di adolescenti di età tra i 15 e i 16 anni residenti nel Basso Salento. I provvedimenti sono stati adottati dalle autorità locali per prevenire ulteriori incidenti e mantenere l’ordine pubblico nel centro urbano.

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