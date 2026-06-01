Movida tornano gli steward nelle piazze calde

Da firenzetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati riattivati gli steward nelle piazze della movida a Firenze. Per questa stagione, saranno 24 operatori con pettorina e tesserino che sorveglieranno le zone più frequentate. Il progetto, già sperimentato l’anno scorso, è stato confermato. Gli steward avranno il compito di monitorare le aree di maggiore afflusso durante le ore di punta.

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Tornano gli steward a presidiare le piazze della movida fiorentina. Il progetto, già sperimentato lo scorso anno, viene confermato anche per questa stagione: saranno 24 operatori, riconoscibili da pettorina e tesserino identificativo, impegnati nel monitoraggio delle aree a maggiore afflusso.La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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