Movida tornano gli steward nelle piazze calde

Sono stati riattivati gli steward nelle piazze della movida a Firenze. Per questa stagione, saranno 24 operatori con pettorina e tesserino che sorveglieranno le zone più frequentate. Il progetto, già sperimentato l’anno scorso, è stato confermato. Gli steward avranno il compito di monitorare le aree di maggiore afflusso durante le ore di punta.

Tornano gli steward a presidiare le piazze della movida fiorentina. Il progetto, già sperimentato lo scorso anno, viene confermato anche per questa stagione: saranno 24 operatori, riconoscibili da pettorina e tesserino identificativo, impegnati nel monitoraggio delle aree a maggiore afflusso.La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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