Durante il fine settimana, le forze dell’ordine di Monza hanno effettuato controlli nelle piazze principali della movida cittadina, coinvolgendo la questura, la Polfer e la polizia locale. L’operazione ha portato a sanzioni e verifiche sul rispetto delle normative vigenti, con l’obiettivo di monitorare la situazione nel centro urbano durante i momenti di maggiore afflusso di giovani e avventori.

Un'operazione congiunta tra la questura di Monza, la Polfer e la polizia locale ha colpito il cuore della movida cittadina durante lo scorso fine settimana. Le pattuglie si sono concentrate sulle aree più frequentate dai giovani e dai residenti, effettuando i controlli su un totale di 153 persone coinvolte nelle attività serali. Il perimetro dell'intervento ha abbracciato zone strategiche come via Bergamo e le relative vicinanze, le piazze di Trento e Trieste, Duomo, San Paolo e Carducci, senza .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz nella movida di Monza: sanzioni e controlli nelle piazze

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