La Polizia ha effettuato controlli in un locale della città nell’ambito di un’operazione di verifica sulla movida. Durante l’intervento sono stati eseguiti controlli di sicurezza e rispetto delle normative vigenti. Non sono stati segnalati incidenti o irregolarità particolari durante le verifiche. L’attività rientra in una serie di controlli programmati dal Questore per monitorare la sicurezza nei locali pubblici e nelle aree frequentate di sera.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore di Benevento, con particolare attenzione ai luoghi in cui si svolge la cosiddetta “movida”, la Polizia di Stato avvalendosi del personale dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e della Squadra Volanti del Commissariato di Telese Terme, nel weekend appena trascorso, ha effettuato controlli a 565 persone e 245 veicoli, sia nel centro cittadino che in provincia. Proseguiti anche i controlli interforze predisposti dal Questore presso gli esercizi pubblici del territorio, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza pubblica, nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche ai minori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Movida sotto osservazione, controlli della Polizia: verifiche in un locale cittadino

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-9 Marzo 2026- Movida sotto osservazione: raffica di controlli e misure del Questore.

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