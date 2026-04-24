Movida e rumori scattano i controlli | verifiche Arpac su un locale del centro

Nella città di Santa Maria Capua Vetere, i controlli sulle attività di intrattenimento sono stati avviati dopo un esposto formale riguardante i livelli di rumore prodotti da un locale del centro. L’agenzia per la protezione ambientale ha effettuato verifiche tecniche per accertare la conformità alle normative sul rumore. Le ispezioni si sono concentrate sulla zona della movida notturna, dove si sono registrate numerose segnalazioni.

Il silenzio della notte, nel cuore della città, si trasforma in terreno di scontro. La questione movida approda ufficialmente agli atti amministrativi a Santa Maria Capua Vetere, dove un esposto formale ha innescato verifiche tecniche sui livelli di rumore prodotti da un noto esercizio.🔗 Leggi su Casertanews.it

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