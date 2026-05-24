Terni controlli straordinari movida sicura nel centro cittadino | arresti fogli di via e verifiche nei minimarket

Da ternitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sera di ieri, sabato 23 maggio, sono stati condotti controlli straordinari nel centro di una città, nel quadro del piano “Alto Impatto – Movida sicura”. Durante l’operazione, sono stati arrestati alcuni soggetti e sono state emesse diverse misure di allontanamento. Sono state anche eseguite verifiche nei minimarket e controlli di sicurezza nelle aree di maggiore afflusso.

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Nuova operazione interforze nel cuore della movida ternana. Nella serata di ieri sabato 23 maggio sono proseguiti i controlli straordinari disposti dal questore Michele Abenante nell’ambito del piano “Alto Impatto – Movida sicura”, finalizzato a garantire sicurezza e ordine pubblico nelle aree. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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