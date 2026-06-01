La Polizia ha effettuato controlli in un locale cittadino durante la movida, riscontrando diverse irregolarità. Sono state sequestrate alcune attrezzature e sanzionati i gestori per violazioni delle norme di sicurezza e igiene. I controlli sono stati parte di un’operazione più ampia disposta dal Questore, che ha coinvolto vari esercizi pubblici nel centro città. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata durante l’intervento.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore di Benevento, con particolare attenzione ai luoghi in cui si svolge la cosiddetta “movida”, la Polizia di Stato avvalendosi del personale dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e della Squadra Volanti del Commissariato di Telese Terme, nel weekend appena trascorso, ha effettuato controlli a 565 persone e 245 veicoli, sia nel centro cittadino che in provincia. Proseguiti anche i controlli interforze predisposti dal Questore presso gli esercizi pubblici del territorio, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza pubblica, nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche ai minori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Movida sotto osservazione, controlli della Polizia: diverse irregolarità in un locale cittadino

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-9 Marzo 2026- Movida sotto osservazione: raffica di controlli e misure del Questore.

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