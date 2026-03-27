Durante un controllo congiunto, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno ispezionato un locale di Riposto. Durante l’intervento sono state riscontrate diverse irregolarità nelle condizioni del locale e nelle autorizzazioni presenti. L’ispezione è avvenuta presso un bar-ristorante del centro, senza che siano stati riferiti dettagli specifici sulle conseguenze o sulle sanzioni.

I carabinieri della stazione di Riposto, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un bar–ristorante del paese. Accertate diverse irregolarità riconducibili alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi aperti al pubblico. In particolare è stata riscontrata la carenza di segnaletica direzionale per le vie di fuga, e la difficoltà nell’apertura di alcune uscite di sicurezza, prive dei dispositivi di apertura antipanico. Altre irregolarità hanno riguardato l’assenza o il mancato aggiornamento delle planimetrie di emergenza, che devono essere presenti e aggiornate per indicare chiaramente i percorsi di fuga, la posizione dei presidi antincendio e le procedure da seguire in caso di evacuazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Diverse irregolarità riscontrate in un locale ripostese durante un'ispezione

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