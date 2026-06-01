Nel centro di Arezzo, un parcheggio si è trasformato in un luogo di scontri tra gruppi di ragazzi, molti minorenni e alcuni di 18 anni, durante una notte di movida. L’evento si è concluso con risse tra le persone coinvolte, evidenziando episodi di violenza legati alla vita notturna.

Il piazzale di un parcheggio nel centro di Arezzo diventa il "ring" della malamovida. Sabato notte è andato in scena l’ennesimo "duello" tra due gruppi di ragazzi: molti minorenni, i più grandi hanno 18 anni. Bottiglie di superalcolici sul muretto dell’area di sosta in pieno centro, un tempo caserma dell’esecito. L’allarme è scattato dopo le segnalazioni dei residenti che hanno assistito dalle finestre alla maxi-zuffa tra una ventina di ragazzi; urla, schiamazzi, pezzi di bottiglie frantumati sull’asfalto. Quindici sono stati identificati dagli agenti della polizia locale intervenuti per calmare gli animi e riportare la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Movida oltre le righe. Le notti della violenza. È la legge delle risse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il "re" delle notti padovane: «Portiamo la movida universitaria al parco Roncajette»Ogni estate a Padova si apre il dibattito su dove consentire la movida universitaria in modo sicuro.

Trieste, caos e violenza in via delle Settefontane: chiuso un locale dopo settimane di risseA Trieste, in via delle Settefontane, un locale è stato chiuso per 15 giorni dopo aver subito settimane di risse, aggressioni e fastidi alla quiete...

Temi più discussi: Movida oltre le righe. Le notti della violenza. È la legge delle risse; Appuntamento sui social, poi la rissa: notte di follia tra spiaggia e lungomare a Pesaro; Tivoli – Controlli straordinari nella movida: sanzioni per oltre 6mila euro e droga sequestrata.

Movida oltre le righe. Le notti della violenza. È la legge delle risseScontri in un parcheggio in centro ad Arezzo, coinvolti quindici minorenni. A Lido di Camaiore comandano le lame all’alba: tre feriti, sette indagati. lanazione.it

Appuntamento sui social, poi la rissa: notte di follia tra spiaggia e lungomare a PesaroPESARO Rissa a colpi di bottiglie di vetro, sangue a terra. Altra notte sopra le righe nella zona del lungomare Nazario Sauro, dove si concentra la ... msn.com