Il re delle notti padovane | Portiamo la movida universitaria al parco Roncajette

Da padovaoggi.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni estate a Padova si apre il dibattito su dove consentire la movida universitaria in modo sicuro. Quest'anno, un organizzatore ha annunciato l'intenzione di portare eventi di intrattenimento al parco Roncajette, promuovendo un’alternativa alle aree cittadine tradizionali. La proposta mira a coinvolgere i giovani in un ambiente più controllato, riducendo i disagi per la comunità. La decisione deve ancora essere ufficializzata dalle autorità competenti.

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Come ogni inizio d'estate si pone a Padova il problema di dove far divertire i giovani in tutta sicurezza e senza disagi per la collettività. «Malamovida a Padova: basta con i rattoppi, servono scelte coraggiose». A dichiararlo il "re" indiscusso delle "notti padovane", Federico Contin. «Ogni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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