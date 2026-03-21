A Trieste, in via delle Settefontane, un locale è stato chiuso per 15 giorni dopo aver subito settimane di risse, aggressioni e fastidi alla quiete pubblica. Il provvedimento è stato notificato il 20 marzo e deriva da una serie di episodi violenti e comportamenti disturbanti avvenuti all’interno e nelle vicinanze del locale. La decisione mira a contenere il caos e la violenza nella zona.

È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un locale di via delle Settefontane a Trieste, a seguito di numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica, liti e aggressioni. Il provvedimento è stato notificato ai gestori nella serata del 20 marzo dopo approfonditi controlli delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato una situazione di pericolo per la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento del Questore Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Trieste ha adottato la misura di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata decisa per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dopo che il locale era diventato un punto di ritrovo per persone già segnalate alle autorità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trieste, caos e violenza in via delle Settefontane: chiuso un locale dopo settimane di risse

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