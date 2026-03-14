Notte di violenza a Lampedusa | due risse tra i locali del centro 12 denunciati

Nella notte del 22 febbraio a Lampedusa, due gruppi di giovani si sono scontrati in due risse avvenute nei pressi di alcuni locali del centro dell’isola. I carabinieri della Tenenza di Lampedusa e Linosa sono intervenuti e hanno denunciato dodici persone coinvolte nei fatti. Nessuno dei partecipanti ha riportato ferite gravi durante gli eventi.

I carabinieri hanno ricostruito i fatti grazie alle indagini e alle immagini di videosorveglianza identificando i partecipanti agli scontri avvenuti davanti a due esercizi pubblici Le risse, scaturite per futili motivi, non erano state segnalate nell’immediatezza al presidio dell’Arma. I militari, tuttavia, acquisita autonomamente la notizia dei fatti, hanno avviato una tempestiva attività d’indagine per ricostruire la dinamica degli episodi e individuare tutti i soggetti coinvolti. In un secondo episodio, invece, altri nove soggetti – tra cui alcuni poco più che maggiorenni – si sarebbero affrontati all’esterno di un altro esercizio pubblico al culmine di un diverbio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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