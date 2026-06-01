Movida Falco | Servono controlli imprenditori vanno sostenuti non criminalizzati

Un rappresentante del settore ha affermato che sono necessari controlli più efficaci e che gli imprenditori devono ricevere supporto senza essere criminalizzati. Ha commentato inoltre che criticare i giovani e il loro modo di divertirsi rappresenta un modo semplice per evitare di affrontare la questione della movida nella città.

“Gettare la croce addosso ai ragazzi e al loro divertimento è il modo più semplice per non affrontare il tema della movida a Caserta. Le intemperanze e i comportamenti scorretti di pochi vanno isolati, non amplificati”. Lo dichiara il coordinatore cittadino di Forza Italia Paolo Falco che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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