Rapinese arriva il Falco | controlli automatici sui parcheggi ecco come scopre chi non paga

È stato presentato in città il nuovo sistema di controllo automatico dei parcheggi, chiamato Falco, e già si trova in strada anche se non è ancora completamente attivo. Il sindaco ha annunciato questa novità durante una trasmissione televisiva, spiegando che il sistema permette di individuare chi non effettua il pagamento delle soste. Il dispositivo sta suscitando discussioni tra i cittadini e gli operatori del settore.

Non è ancora pienamente operativo, ma è già in strada e sta facendo discutere. Si chiama Falco ed è il nuovo sistema di controllo automatico dei parcheggi annunciato dal sindaco Alessandro Rapinese durante la trasmissione “Etg+ Sindaco” su Etv.Il Falco è già in fase di testIl primo cittadino ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it Isee antifrode con controlli automatici Inps: cosa rischia chi lo falsificaL’introduzione dell’Isee precompilato e delle nuove modalità di controllo previste dal decreto Pnrr rafforza in modo significativo... Leggi anche: Controlli automatici senza omologazione: in molti casi le sanzioni sono nulle, ecco come difendersi Si parla di: Panathlon Como, ecco i nomi del nuovo consiglio e dei presidenti delle commissioni. Rapinese, arriva il Falco: controlli automatici sui parcheggi, ecco come scopre chi non pagaQuando sarà pienamente operativo, il Falco introdurrà di fatto un controllo quasi continuo sulle strisce blu. Un cambio di passo netto nella gestione dei parcheggi, che punta a rendere più equo il ... quicomo.it Parcheggi a Como, tripla rivoluzione Rapinese: Arriva il Falco, controllo automatico di chi non paga. Valmulini, lasci l’auto prendi la tua moto. Santa Teresa, nuovi postiTre novità importanti sul fronte parcheggi a Como. Le ha raccontate questa sera in diretta, nel consueto appuntamento Etg+ Sindaco su Etv, il primo cittadino Alessandro Rapinese ospite della giornalis ... comozero.it