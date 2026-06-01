Un esponente di Forza Italia ha proposto di creare una grande area pedonale tra la Reggia e il Monumento per gestire la movida in città. Ha criticato chi attribuisce colpe ai giovani, sostenendo che bisogna invece trovare soluzioni concrete. La proposta prevede una Rambla lunga e centrale, in modo da favorire il divertimento e la sicurezza senza penalizzare i ragazzi. La discussione sulla gestione della movida a Caserta continua senza decisioni definitive.

Tempo di lettura: 2 minuti «Gettare la croce addosso ai ragazzi e al loro divertimento è il modo più semplice per non affrontare il tema della movida a Caserta. Le intemperanze e i comportamenti scorretti di pochi vanno isolati, non amplificati. Ci sono tanti imprenditori che portano sviluppo alla città attraverso la movida che vanno sostenuti non mortificati. I ragazzi che frequentano quei locali, sono giovani professionisti, studenti, lavoratori che scelgono il cuore della città per qualche ora di sano svago e relax. Una politica seria e responsabile si deve schierare senza se e senza ma al loro fianco adottando misure che favoriscono quei giovani e quegli imprenditori attraverso un controllo del territorio capillare e la creazione di eventi che incentivo le presenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Movida a Caserta, Falco (FI): “Basta colpe ai giovani, serve una grande Rambla dalla Reggia al Monumento”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Apertura serale della Reggia di Caserta dalla Ninfa delle Acque ai depositi apertiSabato 23 maggio, la Reggia di Caserta apre le sue porte in orario serale per un evento speciale.

Caserta celebra il 25 Aprile, cerimonia al Monumento ai CadutiA Caserta questa mattina si è svolta una cerimonia al Monumento ai Caduti in occasione del 25 Aprile.

Corso Trieste può diventare la Rambla di CasertaIl segretario di Forza Italia Falco: Corso Trieste può diventare la Rambla di Caserta, ma servono servizi, navette e una vera visione di città ... casertanews.it

Movida violenta a Caserta: rissa nel centro storico. E i residenti protestanoE' polemica a Caserta dopo l'ennesimo weekend di movida violenta nel centro storico, dove si è sviluppata in tarda serata una maxi rissa che ha coinvolto decine di giovani e giovanissimi. Rosi Di ... rainews.it