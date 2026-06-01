Movida a Napoli la proposta di ristoranti e baretti al Comune | Sempre aperti di notte stop asporto dalle 24

I ristoranti e i bar del centro storico di Napoli hanno presentato una proposta al Comune riguardante le regole per la movida. La proposta prevede di mantenere aperti i locali durante la notte e di sospendere il servizio di asporto dopo le 24. La richiesta mira a regolamentare l’attività notturna e a gestire meglio gli orari di chiusura. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata dal Comune.

I ristoranti e i baretti del centro storico hanno presentato la proposta per le regole della movida al Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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