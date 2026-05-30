A Napoli sono in vigore nuove restrizioni sulla movida. Il sindaco ha firmato due ordinanze che impongono la chiusura dei locali entro l’una di notte e vietano l’asporto notturno nelle zone di piazza del Gesù, via Cisterna dell’Olio e Baretti di Chiaia. Le misure riguardano specificamente le aree centrali e sono state adottate per limitare l’attività notturna dei locali pubblici.

Nuova stretta sulla movida a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato due ordinanze che introducono limitazioni agli orari di apertura dei locali e alla vendita per asporto nelle aree di piazza del Gesù, via Cisterna dell'Olio e Baretti di Chiaia. I provvedimenti entreranno in vigore dal 1° giugno al 1° ottobre 2026 con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento acustico e tutelare il diritto al riposo dei residenti. Le misure riguardano tutte le tipologie di esercizi commerciali, attività artigianali, distributori automatici e attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle aree interessate. Secondo quanto stabilito dalle nuove ordinanze, le attività dovranno cessare entro l'una di notte nei giorni feriali e entro le due nei fine settimana. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, stretta sulla movida: locali chiusi entro l’1 e stop all’asporto notturno ai Baretti e al Centro Storico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stretta sulla movida: locali chiusi entro le 2 e stop a vetro e lattine dopo mezzanotteNelle aree più frequentate di Caserta, sono state introdotte nuove regole per limitare la movida: i locali devono chiudere entro le 2 di notte e non...

Movida Napoli, stretta del Questore: chiusi cinque locali tra il centro e la provinciaIl Questore di Napoli ha disposto la chiusura temporanea di cinque locali tra il centro e la provincia in seguito a un'operazione di controllo sulla...

Argomenti più discussi: Movida, nuova stretta del Comune sul centro storico e sulla zona dei Baretti; Movida, Chiaia e vico Quercia: Ora l’ordinanza è più vicina, arriva la stretta del Comune.

Movida, nuova ordinanza stretta nel centro storico: Si chiude non oltre le 2Nuovo capitolo e nuova ordinanza sulla movida. Ieri Palazzo San Giacomo ha emanato, a firma del sindaco Gaetano Manfredi, un provvedimento che introduce restrizioni ai locali in una vasta area del ... ilmattino.it

Scaduta l’ordinanza anti-movida al centro storico di Napoli, i baretti potranno chiudere dopo l’1,30Scaduta l’ordinanza anti-movida per i baretti di Vico Quercia e via Cisterna dell’Olio. I comitati: Chiederemo commissario al Tar. Ma il Comune studia una delibera organica sugli orari dei baretti. fanpage.it