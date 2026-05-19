Apertura serale della Reggia di Caserta dalla Ninfa delle Acque ai depositi aperti

Sabato 23 maggio, la Reggia di Caserta apre le sue porte in orario serale per un evento speciale. L'iniziativa permette ai visitatori di scoprire alcune aree solitamente non accessibili, come la Ninfa delle Acque nel Bosco Vecchio e i depositi aperti, oltre a esplorare la grandezza Farnese e le atmosfere notturne del Palazzo reale. L'evento offre l'opportunità di vivere un'esperienza diversa all'interno del complesso storico, tra ambientazioni e dettagli meno conosciuti.

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