Caserta celebra il 25 Aprile cerimonia al Monumento ai Caduti

A Caserta questa mattina si è svolta una cerimonia al Monumento ai Caduti in occasione del 25 Aprile. Alla commemorazione hanno partecipato rappresentanti delle autorità civili e militari locali. La manifestazione si è tenuta nel rispetto delle tradizioni, con momenti di riflessione e rispetto davanti al monumento dedicato ai caduti. La celebrazione ha coinvolto i presenti in un clima di memoria collettiva.

Questa mattina, presso il Monumento ai Caduti di Caserta, si è svolta la solenne cerimonia commemorativa in occasione dell’Anniversario della Liberazione, alla presenza delle Autorità civili e militari del territorio. Schierata, presso il Monumento ai Caduti, una Compagnia d'Onore Interforze.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Caserta celebra l'81° Anniversario della Liberazione: la cerimonia al Monumento ai Caduti Il 25 aprile a Poppi con l'inaugurazione del restauro del Monumento ai caduti della MezzacostaArezzo, 24 aprile 2026 – Monumento della Mezzacosta: si inaugura la riqualificazione in occasione del 25 aprile in ricordo dei tanti bambini e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caserta celebra l'81° Anniversario della Liberazione: la cerimonia al Monumento ai Caduti; 25 Aprile, Festa della Liberazione: cosa si festeggia, gli eventi principali; Cesa celebra il 25 Aprile: memoria, corteo e musica per la giornata Viva la Libertà; Il 25 aprile alla Reggia di Caserta ingresso gratuito. Caserta celebra la Liberazione: memoria, diritti e partecipazione con Terra di LiberazioneSabato 25 aprile 2026, Caserta si prepara a commemorare la Festa della Liberazione con l’iniziativa pubblica Terra di Liberazione. casertaweb.com Cesa celebra il 25 Aprile: memoria, corteo e musica per la giornata Viva la LibertàCesa (Caserta) - Una comunità che si ritrova attorno ai valori fondanti della Repubblica, tra memoria storica, partecipazione civile e momenti di ... pupia.tv Caserta celebra l’81° Anniversario della Liberazione. Questa mattina, presso il Monumento ai Caduti di Caserta, si è svolta la solenne cerimonia commemorativa in occasione dell’Anniversario della Liberazione, alla presenza delle Autorità civili e militari del te - facebook.com facebook