Motorini attraversano lo spartitraffico Cozzolino | Chiudiamo il cordolo e valutiamo una possibile rotatoria

Notizia in breve

Un motorino ha attraversato lo spartitraffico in una strada dell’Arenella. La presidente della Municipalità 5 ha annunciato che si chiuderà il cordolo in quella zona e si valuterà l’installazione di una rotatoria. La manovra è stata descritta come pericolosa da un articolo pubblicato online. La municipalità sta considerando interventi per migliorare la sicurezza del traffico e prevenire situazioni analoghe.