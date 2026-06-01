Motorini attraversano lo spartitraffico Cozzolino | Chiudiamo il cordolo e valutiamo una possibile rotatoria
Un motorino ha attraversato lo spartitraffico in una strada dell’Arenella. La presidente della Municipalità 5 ha annunciato che si chiuderà il cordolo in quella zona e si valuterà l’installazione di una rotatoria. La manovra è stata descritta come pericolosa da un articolo pubblicato online. La municipalità sta considerando interventi per migliorare la sicurezza del traffico e prevenire situazioni analoghe.
Clementina Cozzolino, Presidente della Municipalità 5 Arenella Vomero, è intervenuta sull'articolo pubblicato su NapoliToday da Mario Amitrano nel blog Storie e controstorie, dal titolo 'Motorini attraversano lo spartitraffico: la manovra pericolosa all'Arenella'.“Ritengo opportuno completare il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Paura a Palazzo Medici Riccardi. Rogo di motorini nella corte. La ricarica il possibile innesco
Italia, ragazzini travolti mentre attraversano la strada: “Così non è possibile…”. Carabinieri sul postoSabato sera, sul Lungomare Colombo di Salerno, due ragazzini sono stati travolti mentre attraversavano la strada.