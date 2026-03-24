FIRENZE Fiamme nella centralissima via Cavour, quando la città e le sue attività sono in pieno movimento. Cinque motorini distrutti da un incendio divampato in pieno giorno nella corte interna di Palazzo Medici Riccardi. Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario, e un asilo evacuato, a scopo precauzionale, per evitare che i fumi potessero essere respirati dai bambini. Intervento rapidamente concluso dai vigili del fuoco - presenti con una squadra, un’autobotte e il funzionario di turno - ma ansia e disagi per la durata dell’intervento, dettati anche dalla ’location’ in cui si è sviluppato il rogo. A seguito delle fiamme la facciata dell’immobile e alcuni infissi hanno riportato danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura a Palazzo Medici Riccardi. Rogo di motorini nella corte. La ricarica il possibile innesco

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