Sabato sera, sul Lungomare Colombo di Salerno, due ragazzini sono stati travolti mentre attraversavano la strada. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le verifiche del caso. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i passanti, e le forze dell’ordine si sono subito recate sul luogo per gestire la situazione. Non sono ancora note le condizioni dei giovani coinvolti.

La serata di ieri, sabato 11 aprile, si è tinta di paura sul Lungomare Colombo di Salerno, dove un violento incidente ha visto coinvolti due giovanissimi. I due ragazzini stavano attraversando la carreggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati travolti in pieno da un’autovettura in transito. L’impatto è stato estremamente violento: i giovani sono stati sbalzati per diversi metri sull’asfalto, rimanendo feriti tra le urla dei passanti. La macchina dei soccorsi si è attivata con una tempestività provvidenziale, grazie alla presenza in zona dei volontari della Protezione Civile di Volontariato Verde Pubblico, che sono stati tra i primi ad accorrere sul punto dell’impatto per prestare assistenza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, ragazzini travolti mentre attraversano la strada: “Così non è possibile…”. Carabinieri sul posto

Viale Treviso, anziani investiti mentre attraversano la stradaDue anziani sono stati investiti da un'automobile nel primo pomeriggio di domenica 15 marzo in viale Treviso.

Sorelline di 4 e 5 anni travolte da una Smart sulle strisce pedonali mentre attraversano la strada con il nonno e il fratello. Stavano andando all'asiloCHIEVO - Due sorelline di 4 e 5 anni sono state investite da una Smart guidata da un 22enne mentre stavano attraversando la strada sulle strisce...