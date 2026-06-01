Motor Valley Fest 70mila presenze | Grandi marchi ricerca e giovani Territorio sempre più attrattivo
L'ottava edizione del Motor Valley Fest ha registrato circa 70.000 visitatori. L'evento ha visto la partecipazione di marchi automobilistici di rilievo, con un focus su ricerca e giovani talenti. Il festival si tiene all'aperto e coinvolge diverse aree del territorio, che si conferma sempre più attrattivo per il settore automobilistico e motoristico. Durante l'edizione sono stati organizzati eventi, esposizioni e iniziative legate alle automobili e alla mobilità.
Sventola la bandiera a scacchi sull’8^ edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’ Emilia-Romagna che per 4 giorni ha trasformato Modena nella capitale mondiale dell’ automotive, richiamando migliaia di appassionati, professionisti, imprenditori, studenti e ricercatori provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ha registrato anche quest’anno oltre 70mila presenze, "confermando – spiegano gli organizzatori – la capacità della Motor Valley di essere non solo il luogo dove nascono alcuni dei marchi più iconici al mondo, ma anche un laboratorio permanente di innovazione, formazione e sviluppo industriale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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