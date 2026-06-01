Motor Valley Fest 70mila presenze | Grandi marchi ricerca e giovani Territorio sempre più attrattivo

Notizia in breve

L'ottava edizione del Motor Valley Fest ha registrato circa 70.000 visitatori. L'evento ha visto la partecipazione di marchi automobilistici di rilievo, con un focus su ricerca e giovani talenti. Il festival si tiene all'aperto e coinvolge diverse aree del territorio, che si conferma sempre più attrattivo per il settore automobilistico e motoristico. Durante l'edizione sono stati organizzati eventi, esposizioni e iniziative legate alle automobili e alla mobilità.