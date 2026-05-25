Motor Valley Fest ecco come cambia la viabilità

Notizia in breve

Dal 28 al 31 maggio, durante il Motor Valley Fest a Modena, sono in vigore modifiche alla viabilità e divieti di sosta. Le strade interessate sono state chiuse o rese percorribili con restrizioni, con indicazioni specifiche per i veicoli. Sono stati istituiti percorsi alternativi e zone di sosta temporanee. La polizia locale ha comunicato le nuove disposizioni e i dettagli delle deviazioni.