Motor Valley Fest ecco come cambia la viabilità
Dal 28 al 31 maggio, durante il Motor Valley Fest a Modena, sono in vigore modifiche alla viabilità e divieti di sosta. Le strade interessate sono state chiuse o rese percorribili con restrizioni, con indicazioni specifiche per i veicoli. Sono stati istituiti percorsi alternativi e zone di sosta temporanee. La polizia locale ha comunicato le nuove disposizioni e i dettagli delle deviazioni.
In occasione della manifestazione Motor Valley Fest, in programma a Modena dal 28 al 31 maggio, sono previste modifiche alla viabilità e divieti di sosta.Per consentire la manifestazione, garantendo la sicurezza della circolazione stradale, per l'intera durata dell'evento sarà sospeso il transito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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