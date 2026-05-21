Incentivi ai giovani e rendere il territorio più attrattivo
Il Comune di Maiolati Spontini si prepara a mettere in campo alcune iniziative per il futuro. Il sindaco ha annunciato che tra le prime priorità ci sono l’avvio di un nuovo piano regolatore, pensato per i prossimi vent’anni, e la creazione di incentivi rivolti alle giovani coppie che decidono di stabilirsi nel territorio. Questi interventi mirano a rendere il centro più attraente e a favorire il ritorno di residenti under 40.
Sebastiano Mazzarini, le tre priorità per il Comune di Maiolati Spontini? "Avviare il nuovo piano regolatore, per ripensare il territorio dei prossimi 20 anni e creare incentivi concreti per giovani coppie che scelgono di vivere a Maiolati Spontini. Secondo aprire seriamente il confronto sul futuro istituzionale della Media Vallesina, affrontando senza ideologie il tema delle fusioni tra Comuni e dei servizi condivisi. E infine rendere il territorio più attrattivo investendo risorse su turismo, cultura, cammini, Spontini e qualità urbana, per riportare persone e incentivare l’economia". Le cose da fare nei primi 100 giorni da sindaco?... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
IL VENETO INVECCHIA, I GIOVANI PARTONO LA FAMIGLIA E LA SFIDA VERA
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