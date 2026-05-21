Incentivi ai giovani e rendere il territorio più attrattivo

Il Comune di Maiolati Spontini si prepara a mettere in campo alcune iniziative per il futuro. Il sindaco ha annunciato che tra le prime priorità ci sono l’avvio di un nuovo piano regolatore, pensato per i prossimi vent’anni, e la creazione di incentivi rivolti alle giovani coppie che decidono di stabilirsi nel territorio. Questi interventi mirano a rendere il centro più attraente e a favorire il ritorno di residenti under 40.

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