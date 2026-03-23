I PROMOSSI. MARCO BEZZECCHI (Aprilia): che vittoria! Ennesima. La quarta di fila contando anche la scorsa stagione. Il pilota romagnolo è on fire nelle gare lunghe. Anche oggi prende, parte e non si fa più vedere se non al traguardo. Vince per dispersione con una moto che inizia davvero a fare paura. Lui, dal canto suo, non sbaglia niente e sta ottimizzando un ottimo inizio di campionato. La Ducati tornerà e lui è il primo a saperlo, ma l’Aprilia gli darà modo di divertirsi. JORGE MARTIN (Aprilia): è ufficialmente tornato. Martinator centra un secondo posto di alto livello, a sua volta distanziando le Ducati. Sembrava perso e disperso qualche mese fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, i promossi e bocciati del GP del Brasile 2026: Bezzecchi domina, Di Giannantonio lotta, Bagnaia crolla

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