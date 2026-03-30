Nel Gran Premio degli Stati Uniti del 2026, alcuni piloti si sono distinti mentre altri hanno deluso. Tra i promossi, spicca il nome di Marco Bezzecchi, che ha ottenuto tre vittorie consecutive in Thailandia, Brasile e Texas, segnando un inizio di stagione record. Dall’altra parte, Marc Marquez ha avuto una prestazione al di sotto delle aspettative, mentre il pilota spagnolo a bordo di una delle moto più competitive ha mostrato difficoltà nel mantenere il passo dei migliori.

I PROMOSSI. MARCO BEZZECCHI: che dire? Inizio di stagione clamoroso per il “Bezz”. Vittoria in Thailandia, vittoria in Brasile e vittoria anche in Texas. Tre di fila, cinque complessive contando anche il finale della scorsa stagione. Non solo, 121 giri condotti di seguito in vetta. Nuovo record assoluto. Pazzesco. Se non combinasse guai nelle Sprint Race sarebbe già in fuga iridata. ad ogni modo si conferma un serissimo candidato per il titolo. JORGE MARTIN: vince la Sprint Race di sabato, chiude al secondo posto nella gara lunga. Martinator è tornata ed è in piena lotta per il titolo. Un pilota completamente ritrovato dopo mesi difficili. Ora è tornato ai suoi livelli ed è pronto a vendere cara la pelle fino a Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, i promossi e bocciati del GP degli USA 2026: Bezzecchi da record, Martin c’è, Marc Marquez delude ancora

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Simply the Bez Bezzecchi da record: è il pilota con più giri consecutivi (121) al comando nella storia della Motogp, superando il record precedente di Jorge Lorenzo #Bezzecchi #Aprilia #Austin #Motogp #Tuttosport - facebook.com facebook

Grandioso #Bezzecchi dal 2014 è il primo pilota che vince le prime tre gare, l'ultimo era stato #Marquez. L'Aprilia domina. Bellissima anche la battaglia tra #Bastianini e #Marquez che fa una gran rimonta nonostante la penalità. Ora si riparte tra un mese in Eur x.com