Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si è concluso con un pareggio ufficiale tra Bezzecchi e Martin nella classifica mondiale. La gara al Mugello ha confermato che l’evento di Montmelò era stato un’eccezione, ristabilendo gli equilibri tra i due piloti. Nessuna modifica alla posizione in classifica, con entrambi a pari punti. La corsa ha visto un confronto diretto tra i due, senza variazioni nelle classifiche generali.

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP ha rimesso tutto in ordine, nel senso che ha confermato come il round del Montmelò abbia rappresentato un’anomalia. Le difficoltà dell’ Aprilia sul circuito catalano sono svanite nell’autodromo toscano, dove la Casa di Noale si è nuovamente proposta come potenza egemone, con buona pace di Ducati, sovrastata su tutta la linea. Dinamica clamorosa, se si pensa a quanto accaduto negli ultimi anni, e se si tengono in considerazione le caratteristiche del tracciato di Scarperia e San Piero. Dal punto di vista aritmetico, quello partorito dal GP d’Italia è un sostanziale pareggio fra i due Cavalieri Neri. Marco Bezzecchi ha raccolto 31 punti, Jorge Martin ne ha marcati 29. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, il Mugello rimette tutto in ordine. Tra Bezzecchi e Martin pareggio de iure nella sfida iridata

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