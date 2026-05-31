MotoGp Bezzecchi è dominante al Mugello | è primo davanti a Martin Storica doppietta per l’Aprilia | Ordine d’arrivo e classifica
Marco Bezzecchi ha vinto il suo primo Gran Premio in Italia, sul circuito del Mugello. Partendo dalla pole, il pilota dell’Aprilia ha preso il comando nella seconda parte della corsa e ha mantenuto la testa fino al traguardo. La sua vittoria è stata accompagnata da una doppietta storica per l’Aprilia, con un secondo posto per un altro pilota. La gara si è conclusa con Bezzecchi in prima posizione, davanti a Martin.
Marco Bezzecchi vince per la prima volta in carriera in Italia, sulla pista del Mugello. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la seconda parte di gara davanti ai propri tifosi: partito dalla pole position, ha preso il largo a metà gara e da lì ha chiuso in solitaria in prima posizione. Dietro di lui l’altra Aprilia di Jorge Martin. A chiudere il podio un altro italiano: Pecco Bagnaia su Ducati. Quarta posizione per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell’ultima gara a Barcellona. Segue la Ktm di Pedro Acosta, appena davanti alla Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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