MotoGP 2027 | l’effetto domino tra Bagnaia Acosta e Martin
Il mercato dei piloti della MotoGP per il 2027 vive una fase di incertezza, soprattutto dopo la cancellazione del Gran Premio del Qatar. Nonostante ciò, le discussioni tra i team continuano intensamente nei corridoi, con alcuni contratti ancora da definire. Tra i nomi più discussi ci sono piloti di punta, i cui spostamenti potrebbero influenzare le scelte di molte squadre nella prossima stagione.
Il mercato piloti della MotoGP per la stagione 2027 si trova in una fase di apparente stasi dopo la cancellazione del Gran Premio del Qatar, ma le trattative nei corridoi dei team sono già in pieno fermento. Mentre l’assenza di annunci ufficiali fa percepire una calma piatta, i movimenti strategici tra i costruttori suggeriscono che l’accordo definitivo su diverse figure chiave potrebbe emergere nel giro di pochi giorni o settimane, scatenando un effetto domino senza precedenti su tutta la griglia. L’effetto domino sui factory team: il futuro di Acosta, Bagnaia e Martin. Il fulcro delle manovre riguarda il passaggio di Pedro Acosta al team ufficiale Ducati, una mossa che obbligherebbe Francesco Bagnaia a cercare una nuova sistemazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: vanno via Bezzecchi, Acosta e Martin. Bagnaia davanti a MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 Marquez effettua ora il long lap penalty.
MotoGP, GP Brasile 2026. Bezzecchi e Acosta cercano conferme. Marquez vuole rifarsi. Bagnaia e Martin per riscattarsiDomenica 22 marzo assisteremo al Gran Premio del Brasile di MotoGP, secondo atto del Motomondiale 2026.