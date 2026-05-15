MotoGP Barcellona Acosta domina le pre-qualifiche | Bagnaia e Martin costretti al Q1

Da sportface.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di venerdì al Gran Premio di Barcellona, Pedro Acosta si è posizionato in testa alle pre-qualifiche, seguito da Alex Marquez e Binder. Bagnaia e Martin si sono trovati a dover affrontare il Q1, senza riuscire a inserirsi immediatamente tra i primi. La sessione ha visto vari piloti confrontarsi con le proprie performance, mentre Acosta ha concluso con il miglior tempo. La classifica di giornata è stata dominata dal giovane talento, con altri piloti che cercano di migliorare nelle prossime sessioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pedro Acosta chiude davanti a tutti il venerdì del GP di Barcellona davanti ad Alex Marquez e Binder. Fuori dalla top ten Bagnaia e Jorge Martin, entrambi obbligati a passare dal Q1. È Pedro Acosta il più veloce nelle pre-qualifiche del GP di Barcellona della MotoGP. Lo spagnolo della KTM ha chiuso il venerdì in testa alla classifica con il tempo di 1:38.710, precedendo di appena 18 millesimi Álex Márquez e di 70 millesimi il compagno di squadra Brad Binder. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez

Video MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez

Sullo stesso argomento

MotoGP, i risultati delle pre qualifiche a Barcellona: male Bagnaia e Martin, la classifica dei tempiPedro Acosta chiude davanti a tutti le pre qualifiche del GP di Catalogna MotoGP 2026 a Barcellona.

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Acosta svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in scia

motogp barcellona motogp barcellona acosta dominaMotoGP, i risultati delle pre qualifiche a Barcellona: male Bagnaia e Martin, la classifica dei tempiPedro Acosta chiude davanti a tutti le pre qualifiche del GP di Catalogna MotoGP 2026 a Barcellona. Fuori dalla top 10 Pecco Bagnaia e Jorge Martin, entrambi costretti a passare dal Q1. Leggi tutte le ... fanpage.it

motogp barcellona motogp barcellona acosta dominaDIRETTA MOTOGP | Pre-qualifiche streaming tv GP Catalogna 2026 Barcellona: Acosta al top! (15 maggio)Diretta MotoGp prove libere GP Catalogna 2026 Barcellona live streaming video tv oggi venerdì 15 maggio: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web