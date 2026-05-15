MotoGP Barcellona Acosta domina le pre-qualifiche | Bagnaia e Martin costretti al Q1

Nella giornata di venerdì al Gran Premio di Barcellona, Pedro Acosta si è posizionato in testa alle pre-qualifiche, seguito da Alex Marquez e Binder. Bagnaia e Martin si sono trovati a dover affrontare il Q1, senza riuscire a inserirsi immediatamente tra i primi. La sessione ha visto vari piloti confrontarsi con le proprie performance, mentre Acosta ha concluso con il miglior tempo. La classifica di giornata è stata dominata dal giovane talento, con altri piloti che cercano di migliorare nelle prossime sessioni.

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