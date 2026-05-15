MotoGP Barcellona Acosta domina le pre-qualifiche | Bagnaia e Martin costretti al Q1
Nella giornata di venerdì al Gran Premio di Barcellona, Pedro Acosta si è posizionato in testa alle pre-qualifiche, seguito da Alex Marquez e Binder. Bagnaia e Martin si sono trovati a dover affrontare il Q1, senza riuscire a inserirsi immediatamente tra i primi. La sessione ha visto vari piloti confrontarsi con le proprie performance, mentre Acosta ha concluso con il miglior tempo. La classifica di giornata è stata dominata dal giovane talento, con altri piloti che cercano di migliorare nelle prossime sessioni.
Pedro Acosta chiude davanti a tutti il venerdì del GP di Barcellona davanti ad Alex Marquez e Binder. Fuori dalla top ten Bagnaia e Jorge Martin, entrambi obbligati a passare dal Q1. È Pedro Acosta il più veloce nelle pre-qualifiche del GP di Barcellona della MotoGP. Lo spagnolo della KTM ha chiuso il venerdì in testa alla classifica con il tempo di 1:38.710, precedendo di appena 18 millesimi Álex Márquez e di 70 millesimi il compagno di squadra Brad Binder. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
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