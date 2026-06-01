Motocross GP Lettonia 2026 | orari MXGP e MX2 programma tv streaming
Il GP di Lettonia di motocross si terrà nel fine settimana presso il circuito di Kegums, ottavo appuntamento del Campionato Mondiale 2026. La gara segue la tappa in Germania e si svolgerà con orari specifici per le categorie MXGP e MX2. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e disponibili in streaming.
Prosegue senza soluzione di continuità il Campionato Mondiale 2026 di motocross. Dopo la tappa in Germania questo fine settimana andrà infatti in scena il GP di Lettonia, ottavo appuntamento della stagione che si correrà presso il circuito di Kegums. Ricapitoliamo brevemente la situazione. Nella classe MX2 a comandare le operazioni è Sacha Coenen che, con 320, attualmente difende un margine risicato da Simon Laengenfelder, al momento secondo a quota 317 precedendo Farres, terzo a 301, oltre che Liam Everts, quarto a 281. Nella classe Regina invece in testa c’è un altro Coenen, ovvero il fratello Lucas, attualmente più in alto di tutti con 344 punti arginando Jeffrey Herlings, attualmente secondo a 313, e Roman Febvre, terzo a 263. 🔗 Leggi su Oasport.it
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