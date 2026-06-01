Motocross GP Lettonia 2026 | orari MXGP e MX2 programma tv streaming

Notizia in breve

Il GP di Lettonia di motocross si terrà nel fine settimana presso il circuito di Kegums, ottavo appuntamento del Campionato Mondiale 2026. La gara segue la tappa in Germania e si svolgerà con orari specifici per le categorie MXGP e MX2. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e disponibili in streaming.