Motocross GP Andalucia 2026 | orari MX2 e MXGP tv programma streaming

Il Mondiale Motocross 2026 prosegue con il GP Andalucía in Spagna, dopo il debutto in Argentina. La gara si svolgerà sul circuito locale e include le competizioni delle categorie MX2 e MXGP. Sono stati comunicati gli orari delle qualifiche e delle gare, disponibili anche in streaming e in diretta TV. La manifestazione è un appuntamento importante per gli appassionati di motocross.

Dopo il grande inizio in Argentina, il Mondiale Motocross 2026 si sposta ora in Europa per affrontare il secondo capitolo del calendario. Nel fine settimana si terrà infatti il Gran Premio di Andalucia 2026 sul circuito sabbioso di Almonte. Ci attendono due giorni come sempre di grande intensità per determinare i vincitori nelle categorie MXGP e MX2. Una settimana fa abbiamo assistito al dominio di Simon Langenfelder e Jeffrey Herlings in Argentina. Il tedesco e l’olandese hanno concluso in testa le prime due gare della stagione e sono chiamati a confermare il risultato anche in Andalucia. Occhi puntati anche su Andrea Adamo che vuole migliorare i piazzamenti del debutto in MXGP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingQuale sarà il programma del weekend “down under”? Come tradizione gli orari saranno prettamente notturni viste le 10 ore di differenza di fuso orario. Contenuti utili per approfondire Motocross GP Andalucia 2026 orari MX2 e... Temi più discussi: Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streaming; Calendario MXGP, gara per gara la stagione 2026; GP ARGENTINA 2026 – Cosa dicono gli italiani…; Enzo Lopes al via del MXGP of Andalucia. LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings conquista il Gran Premio, podio per FebvreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.06 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 21.05 Herlings vince ancora una volta, ma ... oasport.it Motocross oggi in tv, GP Argentina 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingTutto pronto sulla pista di Bariloche per il Gran Premio d'Argentina 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale Motocross. oasport.it Mezze classifiche per oggi... CAMPIONATO ITALIANO MOTOCROSS 2026 – RD1 OTTOBIANO! Risultati! - facebook.com facebook