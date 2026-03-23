Motocross GP Svizzera 2026 | programma MXGP e MX2 orari tv streaming

Dopo la tappa in Spagna, lo spettacolo del Mondiale MXGP rimane in Europa. In questo fine settimana andrà infatti in scena il Gran Premio di Svizzera 2026, terzo appuntamento del calendario. Il 28 ed il 29 marzo saranno le date nelle quali assisteremo prima alle prove ed alla Qualifying Race e successivamente alle gare di entrambe le classi. Il circuito è quello del Frauenfeld, località che dal 1981 ospita le gare di Motocross. Dopo il dominio di Herlings in Argentina, è stato Lucas Coenen a fare doppietta in Spagna, vincendo entrambe le gare e la Qualifying Race. In terra elvetica sarà interessante capire chi dei due continuerà il proprio percorso Mondiale con una vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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