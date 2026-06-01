motocross andrea adamo e valerio lata sono i migliori italiani nel weekend del gran premio di germania

Nel fine settimana si è svolto il settimo appuntamento del Mondiale MXGP e MX2 2026 in Germania, sul tracciato di Teutschental. Andrea Adamo e Valerio Lata si sono distinti come i migliori italiani nelle rispettive categorie. Le gare di due giorni hanno portato a cambiamenti nelle classifiche generali del campionato.

Si è concluso ieri il settimo appuntamento del Mondiale MXGP e MX2 2026. Sul tracciato di Teutschental è andata in scena una due giorni di gare, valide per il Gran Premio di Germania, che hanno modificato le classifiche delle due categorie. È stato un weekend positivo anche per i colori italiani con numerosi piazzamenti ed un podio che danno fiducia per il prosieguo della stagione. Nella categoria regina, il Bel Paese ha ritrovato un Andrea Adamo in grande spolvero. Il siciliano ha concluso gara-1 in settima posizione ma il risultato è stato pesantemente condizionato da un sorpasso al limite di Ruben Fernandez che ha fatto cadere il classe 2003, in lotta per il podio nei primi giri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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