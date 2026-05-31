LIVE Motocross GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen conquista il Gran Premio Adamo chiude terzo in gara-2!

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lucas Coenen ha vinto entrambe le gare del Gran Premio di motocross in Germania, dominando l’evento. In gara-2, Andrea Adamo, al suo primo podio in classe MXGP, ha concluso terzo. La gara si è svolta senza ulteriori variazioni di classifica rispetto alle posizioni di testa. La diretta ha mostrato la costanza di Coenen e l’affermazione di Adamo nel suo debutto in questa categoria.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Lucas Coenen vince dominando entrambe le gare, ma il vero protagonista di gara-2 è Andrea Adamo che conquista il terzo posto e il primo podio in classe MXGP il rookie siciliano. Herlings limita i danni con il secondo posto, quarto Febvre dopo una caduta. Forato e Bonacorsi in top ten, rispettivamente nono e decimo. 17.46 L’ordine di arrivo di gara-2: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:47.752 17 0 0 1:58.391 3 2:03.106 2:00.294 2:02.661 0:30.569 0:31.381 0:26.357 0:34.799 Finish 2 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:52.593 17 0:04.841 0:04.841 1:58.496 7 2:00.796 2:00.440 2:01.231 0:30.714 0:30.855 0:25.430 0:33. 🔗 Leggi su Oasport.it

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