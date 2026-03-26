Nel Mondiale 2026 di Motocross, Lucas Coenen parteciperà a una gara in Svizzera. Durante l'evento, Andrea Adamo e Valerio Lata saranno tenuti sotto stretta osservazione. Dopo una tappa in Andalusia, le competizioni continuano nel Paese elvetico, mantenendo vivo l’interesse per la stagione in corso.

Neanche il tempo di tirare il fiato e dall’Andalucia si passa alla Svizzera nel Mondiale 2026 di Motocross. Terzo appuntamento del campionato ed equilibri ancora da definire in MXGP e MX2. In terra andalusa, Lucas Coenen ha realizzato un tripletta in top-class, aggiudicandosi la Qualifying Race, gara-1 e gara-2, dando così una dimostrazione delle sue grandi qualità in sella alla KTM. Per lui è arrivata la 17ª vittoria in carriera nei Gran Premi, la settima nella classe regina. Un dato significativo perché, per la prima volta, si ritrova al comando della graduatoria generale. Il target sarà quello di ribadire il concetto a Frauenfeld-Gachnang (Canton Turgovia). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Motocross, Lucas Coenen vorrà ribadire il concetto in Svizzera. Andrea Adamo e Valerio Lata osservati speciali

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Concentrazione… Al link Lucas Coenen sbaraglia il GP Andalucia 2026! https://www.mxbars.net/2026/03/23/lucas-coenen-sbaraglia-il-gp-andalucia-2026/ - facebook.com facebook

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