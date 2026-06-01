Motociclista contro auto a Colico paralizzata la SS36

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Colico, coinvolgendo un motociclista e un’auto. La collisione ha causato il blocco totale della SS36 in direzione Nord, portando alla formazione di lunghe code che hanno paralizzato il traffico dopo l’ora di pranzo. La strada, già congestionata per il ponte festivo, si è fermata completamente a causa dell’incidente.

Un incidente occorso nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, ha completamente bloccato la SS36 in direzione Nord: lunghissime code si sono formate infatti dopo l'ora di pranzo, paralizzando il traffico in una giornata già “calda” per via del ponte festivo. Come informa Anas, a causa di un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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