Moto a terra sulla SS36 | motociclista soccorso tra Bellano e Varenna

Poco prima delle nove di domenica mattina, sulla SS36 tra Bellano e Varenna si è verificato un incidente che ha coinvolto una motocicletta finita a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al motociclista, che è stato portato via in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e le verifiche delle forze dell'ordine.

Poco prima delle nove di domenica mattina, la Statale 36 ha vissuto momenti di apprensione sul tratto che corre aggrappato alla sponda orientale del lago di Como, tra Bellano e Abbadia Lariana. Un motociclista è caduto dalla sua moto in corsia sud, nel territorio di Perledo. Era circa le 8:50.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anniTragico incidente stradale nella serata di venerdì 27 marzo lungo la strada provinciale sp23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. Schianto auto-moto a Cantù: motociclista 57enne muore in pronto soccorsoUna moto e un'auto si sono schiantate violentemente nel pomeriggio di oggi in via Ginevrina da Fossano, a Cantù (Como). Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente nel Milanese, perde il controllo della moto e rovina a terra: gravissimo; Moto a terra in autostrada A12, centauro in gravi condizioni e traffico in tilt per ore -; Si schianta contro un’auto sulla Regina. Morto l’uomo alla guida della moto; Incidente a Roma nord: si scontrano due auto e una moto, grave un 55enne. Perde il controllo della moto e vola a terra: centauro portato a Torrette con l'eliambulanzaMORROVALLE - Incidente intorno alle 18.45 a Morrovalle. Un giovane ha perso il controllo della sua moto nella zona di Villa Lazzarini, cadendo ... msn.com Incidente sulla Sarzanese: sbanda con la moto e vola a terra: è graveAppena partito il centauro ha urtato un’auto in sosta e poi un muro di cinta. Allertato il 118, è stato portato con l’elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa ... lanazione.it Si chiamava Luca Rovatti, era originario di Castel Gandolfo ma viveva a Marino. L'automobilista contro cui si è scontrata la sua moto è stato sottoposto all'alcoltest #Scoppito #LAquila #incidentestradale - facebook.com facebook Thiene, scontro tra due moto: 3 feriti. Un 15enne in condizioni gravissime. Il giovane viaggiava insieme al padre, un uomo di 46 anni, quando per cause ancora in fase di accertamento i due mezzi si sono urtati mentre procedevano nella stessa direzione. x.com