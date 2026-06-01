Colico moto contro un auto sulla Statale 36 | ferito un 35enne e traffico bloccato

Da ilgiorno.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista di 35 anni ha perso il controllo della moto e si è scontrato con un'auto sulla Statale 36 a Colico. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e ha causato il ferimento del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in codice rosso in ospedale. Il traffico sulla strada è stato temporaneamente bloccato, con lunghe code in entrambe le direzioni. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

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Colico (Lecco), 1 giugno 2026 – Grave incidente  sulla  Statale 36 a Colico. Un motociclista di 35 anni ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un'auto. L'incidente è successo nel primo pomeriggio al km 91 della Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, all'altezza di Colico, sul confine con le province di Sondrio e di Como. Per consentire ai soccorritori di intervenire, gli agenti della Polizia stradale e i cantonieri di Anas hanno temporaneamente bloccato la circolazione. Il 35enne è stato soccorso dai Sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Colico, che sono stati i primi a intervenire, e poi dai soccorritori dell'eliambulanza di Bergamo: non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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