Moto gp Di Giannantonio ammette | Aprilia superiore a noi

Al Mugello, il pilota di Ducati ha ammesso che Aprilia si è dimostrata superiore durante la gara. La competizione si è svolta il 31 maggio 2026 e ha visto Aprilia prevalere sugli avversari, incluso il team di Ducati. La gara si è conclusa con la vittoria di Aprilia, confermando il miglioramento delle prestazioni rispetto alle scorse stagioni. Nessun dettaglio sui tempi o sulle posizioni precise dei piloti.

Mugello. 31 maggio 2026 – Anche al Mugello si è confermata la superiorità di Aprilia su Ducati. Doppietta per la RS-GP con il trionfo di Marco Bezzecchi su Jorge Martin, mentre in terza piazza si è classificato Pecco Bagnaia, che ha evitato la tripletta veneta vincendo il duello all’ultima curva con Ai Ogura. Il secondo miglior ducatista è stato invece Fabio Di Giannantonio, quinto, che ha dovuto portare a termine una gara di rimonta complice una casella di partenza infelice e una prima curva con troppo traffico per potersi inserire subito in scia ai primi. Sono volati via quei due secondi nella prima parte di gara che gli hanno poi impedito di giocarsi il terzo gradino del podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Ducati in crisi: Aprilia superiore!

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#MotoGP ¡VICTORIA DE MARCO BEZZECCHI! #ItalianGP 2 Martín 3 Bagnaia 4 Ogura 5 Di Giannantonio 6 Acosta 7 M Márquez 8 Aldeguer 9 Fernández (+1P) 10 Moreira 11 Binder 12 Mir 13 Marini 14 Morbidelli 15 Miller 16 Razgatlioglu (+1P) 17 Viñales x.com

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