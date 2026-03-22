Moto Gp Bezzecchi vince ancora | doppietta dell' Aprilia Di Giannantonio caduto Bagnaia
Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, bissa il successo dell’esordio in Thailandia, vincendo anche la gara lunga del Gran Premio del Brasile. Sul circuito "Ayrton Senna", l’azienda di Noale festeggia anche il secondo posto di Jorge Martin, ormai ritornato ai fasti della stagione del titolo iridato. Sul gradino più basso del podio ci sale Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), uscito vincente dal duello finale con Marc Marquez (Ducati Lenovo), costretto al quarto posto. In quinta piazza, invece, c'è Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Questo successo permette al "Bez" di conquistare la leadership del campionato mondiale, a quota 56. Il primo inseguitore è proprio il compagno Martin, a meno undici. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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La vittima era bordo di una moto di grossa cilindrata facebook
#Moto3 #BrazilianGP In una gara Sprint di soli 5 giri conseguente alla caduta al primo start di Scott Ogden (ed impossibilità di togliere la sua moto in tempo utile), Maximo Martinez Quiles non sbaglia. Contiene il compagno di squadra Marco Morelli e vola in te x.com